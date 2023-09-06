Медведев обыграл Рублева в первом сете четвертьфинала US Open

Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в первом сете четвертьфинального матча US Open — 6:4.

В ходе партии Медведев уступал со счетом 0:3, но после этого выиграл шесть геймов, позволив сопернику взять лишь один.

В первом сете Медведев сделал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. У Рублева 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

Победитель матча Медведев — Рублев сыграет в полуфинале US Open с победителем встречи Карлос Алькарас — Александр Зверев.