Рублев в 10-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

Российский теннисист Андрей Рублев в десятый раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

21 января 26-летний россиянин обыграл австралийца Алекса Де Минаура в четвертом круге Australian Open — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.

В четвертьфинале Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).

Ранее Рублев 9 раз выходил в 1/4 финала турниров «Большого шлема» (Трижды на Australian Open, четыре раза на US Open, дважды на «Ролан Гаррос» и один раз на «Уимблдоне»), но ни разу не сумел пройти в полуфинал, уступив во всех девяти встречах.