Рублев повторил российский антирекорд по количеству поражений в четвертьфиналах, повторив результат Кафельникова

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Теннисист Андрей Рублев повторил российский антирекорд по количеству поражений в четвертьфиналах на турнирах «Большого шлема», повторив результат Евгения Кафельникова. Правда, олимпийский чемпион Сиднея добился шести побед.

По попаданиям в восьмерку сильнейших Андрей занимает четвертое место среди россиян, уступая помимо Кафельникова (13) Николаю Давыденко (10) и Марату Сафину (9).

Статистика российских игроков в 1/4 финала турниров «Большого шлема»