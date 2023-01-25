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Сегодня, 18:05

Рублев повторил российский антирекорд по количеству поражений в четвертьфиналах, повторив результат Кафельникова

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Теннисист Андрей Рублев повторил российский антирекорд по количеству поражений в четвертьфиналах на турнирах «Большого шлема», повторив результат Евгения Кафельникова. Правда, олимпийский чемпион Сиднея добился шести побед.

По попаданиям в восьмерку сильнейших Андрей занимает четвертое место среди россиян, уступая помимо Кафельникова (13) Николаю Давыденко (10) и Марату Сафину (9).

Статистика российских игроков в 1/4 финала турниров «Большого шлема»

Игрок Австралия Франция Великобритания США Итого
Евгений Кафельников 2:3 2:3 0:1 2:0 6:7
Николай Давыденко 0:4 2:2 0:0 2:0 4:6
Марат Сафин 3:0 1:1 1:1 2:0 7:2
Андрей Рублев 0:2 0:2 0:0 0:3 0:7
Даниил Медведев 2:0 0:1 0:0 3:0 5:1
Михаил Южный 0:1 0:1 0:1 1:0 2:2
Карен Хачанов 1:0 0:1 0:1 1:0 2:2
Александр Волков 0:0 0:0 0:0 1:1 1:1
Андрей Черкасов 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1
Игорь Андреев 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1
Аслан Карацев 1:0 0:0 0:0 0:0 1:0

Теннис
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
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