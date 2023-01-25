Джокович 12-й раз обыграл российского теннисиста на турнирах «Большого шлема», победив Рублева
Рублев пополнил список российских жертв Джоковича на «мейджорах». Серб добился успеха в 12 матчах, потерпев только три поражения — два от Марата Сафина на ранних стадиях турниров и одно от Даниила Медведева в нью-йоркском финале двухлетней давности.
Матчи Новака Джоковича против россиян на турнирах «Большого шлема»
|Год
|Турнир
|Стадия
|Соперник
|Счет
|2005
|Australian Open
|Первый круг
|Марат Сафин
|0:6, 2:6, 1:6
|2006
|Уимблдон
|Третий круг
|Михаил Южный
|
4:6, 6:2, 6:3, 6:3
|2007
|Ролан Гаррос
|1/4 финала
|Игорь Андреев
|6:3, 6:3, 6:3
|2008
|Уимблдон
|Второй круг
|Марат Сафин
|4:6, 6:7 (3:7), 2:6
|2011
|US Open
|Третий круг
|Николай Давыденко
|6:3, 6:4, 6:2
|2013
|US Open
|1/4 финала
|Михаил Южный
|
6:3, 6:2, 3:6, 6:0
|2015
|Australian Open
|Второй круг
|Андрей Кузнецов
|
6:0, 6:1, 6:4
|2016
|US Open
|Третий круг
|Михаил Южный
|
4:2 (отказ)
|2018
|Уимблдон
|Четвертый круг
|Карен Хачанов
|
6:4, 6:2, 6:2
|2019
|Australian Open
|Четвертый круг
|Даниил Медведев
|6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3
|2020
|Ролан Гаррос
|Четвертый круг
|Карен Хачанов
|
6:4, 6:3, 6:3
|2021
|Australian Open
|1/2 финала
|Аслан Карацев
|6:3, 6:4, 6:2
|2021
|Australian Open
|Финал
|Даниил Медведев
|
7:5, 6:2, 6:2
|2021
|US Open
|Финал
|Даниил Медведев
|
4:6, 4:6, 4:6
|2023
|Australian Open
|1/4 финала
|Андрей Рублев
|6:1, 6:2, 6:4
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