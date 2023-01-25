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Сегодня, 18:20

Джокович 12-й раз обыграл российского теннисиста на турнирах «Большого шлема», победив Рублева

Кирилл Бурдаков
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Рублев пополнил список российских жертв Джоковича на «мейджорах». Серб добился успеха в 12 матчах, потерпев только три поражения — два от Марата Сафина на ранних стадиях турниров и одно от Даниила Медведева в нью-йоркском финале двухлетней давности.

Матчи Новака Джоковича против россиян на турнирах «Большого шлема»

Год Турнир Стадия Соперник Счет
2005 Australian Open Первый круг Марат Сафин 0:6, 2:6, 1:6
2006 Уимблдон Третий круг Михаил Южный

4:6, 6:2, 6:3, 6:3
2007 Ролан Гаррос 1/4 финала Игорь Андреев 6:3, 6:3, 6:3
2008 Уимблдон Второй круг Марат Сафин 4:6, 6:7 (3:7), 2:6
2011 US Open Третий круг Николай Давыденко 6:3, 6:4, 6:2
2013 US Open 1/4 финала Михаил Южный

6:3, 6:2, 3:6, 6:0
2015 Australian Open Второй круг Андрей Кузнецов

6:0, 6:1, 6:4
2016 US Open Третий круг Михаил Южный

4:2 (отказ)
2018 Уимблдон Четвертый круг Карен Хачанов

6:4, 6:2, 6:2
2019 Australian Open Четвертый круг Даниил Медведев 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3
2020 Ролан Гаррос Четвертый круг Карен Хачанов

6:4, 6:3, 6:3
2021 Australian Open 1/2 финала Аслан Карацев 6:3, 6:4, 6:2
2021 Australian Open Финал Даниил Медведев

7:5, 6:2, 6:2
2021 US Open Финал Даниил Медведев

4:6, 4:6, 4:6
2023 Australian Open 1/4 финала Андрей Рублев 6:1, 6:2, 6:4

Теннис
Новак Джокович
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