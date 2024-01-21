Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:50

Рублев одержал 300-ю победу в карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Андрей Рублев одержал 300-ю победу в карьере в ATP туре и турнирах «Большого шлема».

21 января 26-летний россиянин обыграл австралийца Алекса Де Минаура в четвертом круге Australian Open — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.

Рублев стал 4-м теннисистом, родившимся после 1995 года, достигшим этого показателя. Ранее 300 побед одержали Александр Зверев, Даниил Медведев и Стефанос Циципас.

В четвертьфинале Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).

Кроме того, Рублев в 10-й раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он уступил во всех 9 предыдущих матчах этой стадии.

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
1
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин не набрал очков впервые за 8 матчей в НХЛ
Россиянка Минчева и украинка Котляр пожали друг другу руки на юниорском Australian Open
Отец пилота потерпевшего крушение в Афганистане самолета следил за полетом сына
Число погибших при ударе по рынку в Донецке возросло до 25
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Рублев в 10-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
Рублев вышел в четвертьфинал, Хачанов и Андреева вылетели. Онлайн-трансляция Australian Open 21 января
Рублев победил Де Минаура и сыграет с Синнером в четвертьфинале Australian Open
Селиваненко: «Ажиотаж, как будто Андреева в 16 лет должна выигрывать все, создают те, кто мало понимает в теннисе»
Свищев отметил, что рукопожатие Котляр и Минчевой станет примером для спортсменов
Хачанов выполнил потрясающий твинер в проигранном матче с Синнером на Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев в 10-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости