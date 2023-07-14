Джокович — об игре с Синнером: «Матч был очень упорный»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о победном матче с итальянцем Янником Синнером в полуфинале Уимблдона — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

«Матч обещал быть упорным и напряженным, так и вышло. Три очень упорных сета, возможно, счет не отражает то, что происходило на корте. Матч был очень упорный. Третий сет мог закончиться в его пользу, он вел 15:40 при счете 4:5, но пару раз ошибся и позволил мне перевести игру на тай-брейк», — сказал Джокович после матча.

В финале 35-летний Джокович встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 1).