Хачанов сравнялся с Южным по числу полуфиналов на турнирах «Большого шлема»
Карен Хачанов обыграл Себастьяна Корду и в впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. За выход в финал россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в 2021 и 2022 годах уступал на этой же стадии другому российскому игроку — Даниилу Медведеву.
Помимо Медведева в четверку лучших в Мельбурне пробивались Марат Сафин (трижды), Евгений Кафельников (дважды) и Аслан Карацев.
Россияне в полуфиналах Australian Open
|
Год
|
Игрок
|
Посев
|
Соперник
|
Счет
|
1999
|
Евгений Кафельников
|
10
|
Томми Хаас Германия
|
6:3, 6:4, 7:5
|
2000
|
Евгений Кафельников
|
2
|
Магнус Норман Швеция
|
6:1, 6:2, 6:4
|
2002
|
Марат Сафин
|
9
|
Томми Хаас Германия
|
6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 3:6, 6:0, 6:2
|
2004
|
Марат Сафин
|
-
|
Андре Агасси США
|
7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 1:6, 6:3
|
2005
|
Марат Сафин
|
4
|
Роджер Федерер Швейцария
|
5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6), 9:7
|
2021
|
Аслан Карацев
|
Q
|
Новак Джокович Сербия
|
3:6, 4:6, 2:6
|
2021
|
Даниил Медведев
|
4
|
Стефанос Циципас Греция
|
6:4, 6:2, 7:5
|
2022
|
Даниил Медведев
|
2
|
Стефанос Циципас Греция
|
7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1
|
2023
|
Карен Хачанов
|
18
|
Стефанос Циципас Греция
|
?
Для Хачанова предстоящий полуфинал станет вторым в карьере. В предыдущий раз в четверку лучших он пробился осенью прошлого года в Нью-Йорке. По числу попаданий в 1/2 финала Карен сравнялся с Михаилом Южным. Чаще в полуфиналах играли Николай Давыденко, Даниил Медведев, Евгений Кафельников и Марат Сафин.
Все российские полуфиналисты турниров «Большого шлема»
|
Игрок
|
Австралия
|
Франция
|
Великобритания
|
США
|
Итого
|
Марат Сафин
|
3
|
1
|
1
|
2
|
7
|
Евгений Кафельников
|
2
|
2
|
0
|
2
|
6
|
Даниил Медведев
|
2
|
0
|
0
|
3
|
5
|
Николай Давыденко
|
0
|
2
|
0
|
2
|
4
|
Михаил Южный
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Карен Хачанов
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
Александр Волков
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Аслан Карацев
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1