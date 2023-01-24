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Мама Рублева о матче против Джоковича: «Андрей выйдет в состоянии эйфории»

Мама Рублева поделилась мнением о выступлении сына на Australian Open 2023
Руслан Минаев
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Марина Марьенко, мама Андрея Рублева поделилась мнением о выступлении сына на Australian Open 2023. В четвертьфинале турнира «Большого шлема» россиянин сыграет с Новаком Джоковичем.

«Дальше матч в 1/4 против Джоковича — серьезный и сложный. Но Андрей на него выйдет облегченным и спокойным, так как любит играть с такими именитыми соперниками, как Новак. Думаю, для него честь и теннисный праздник бороться с Джоковичем в четвертьфинале. Краем уха слышала, что у Андрея и тренерского штаба готовится план по игре, чтобы как можно лучше подойти к сопернику. У них есть план на матч и подготовка идет хорошо. Андрей в приподнятом настроении, он свободен от каких-то переживаний, владеет своими эмоциями и точно знает, как хочет сыграть. Мне нравится, что Андрей сейчас комфортно и свободно себя ощущает на таком высоком уровне. У него не осталось сомнений и лишних эмоций, которые сковывали его потенциал. Завтра он будет выходить на матч в состоянии эйфории», — цитирует Марьенко Sport24.

Матч Рублев — Джокович пройдет в среду, 25 января, и начнется в 03.00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Новак Джокович
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