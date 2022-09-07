Хачанов о полуфинале US Open против Рууда: «Я бы хотел выиграть»

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала US Open-2022 против норвежца Каспера Рууда.

В 1/4 финала 26-летний россиянин победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

«Я бы хотел выиграть. Чем дальше проходишь, тем больше ожиданий. И я сделал шаг вперед, впервые прошел в полуфинал. Мне нечего терять», — сказал теннисист.

Встреча Хачанов с Руудом состоится в четверг, 8 сентября.