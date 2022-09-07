Хачанов о полуфинале US Open против Рууда: «Я бы хотел выиграть»
Хачанов заявил, что хотел бы обыграть Рууда в полуфинале US Open
Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала US Open-2022 против норвежца Каспера Рууда.
В 1/4 финала 26-летний россиянин победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.
«Я бы хотел выиграть. Чем дальше проходишь, тем больше ожиданий. И я сделал шаг вперед, впервые прошел в полуфинал. Мне нечего терять», — сказал теннисист.
Встреча Хачанов с Руудом состоится в четверг, 8 сентября.
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