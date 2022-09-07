US Open, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Хачанов — Кирьос, Рублев — Тиафо, Плишкова — Соболенко и другие

Во вторник и среду, 6 и 7 сентября, состоятся матчи 1/4 финала US Open у мужчин и женщин.

6 сентября, вторник

Мужчины

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Маттео Берреттини (Италия, 13) — 6:1, 6:4, 7:6 (7:4)

Женщины

Онс Жабер (Тунис, 5) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:4)

7 сентября, среда

Мужчины

Ник Кирьос (Австралия) — Карен Хачанов (Россия) — 3.30

Андрей Рублев (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 19.00

Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания) — 19.00

Женщины

Кори Гауфф (США) — Каролин Гарсия (Франция) — 2.00

Каролина Плишкова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 19.00

Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США) — 19.00