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7 сентября, 08:27

Кирьос сломал ракетку после поражения от Хачанова в четвертьфинале US Open

Виктория Кравченко
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Кирьос после поражения Хачанову в четвертьфинале US Open сломал свою ракетку.
Фото Reuters
Кирьос после поражения Хачанову в четвертьфинале US Open сломал свою ракетку.
Фото Reuters
Кирьос после поражения Хачанову в четвертьфинале US Open сломал свою ракетку.
Фото Reuters
Кирьос после поражения Хачанову в четвертьфинале US Open сломал свою ракетку.
Фото Reuters
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Австралиец Ник Кирьос после поражения россиянину Карену Хачанову в четвертьфинале US Open сломал свою ракетку, не сдержав эмоций.

26-летний россиянин победил Кирьоса со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. После игры австралиец бросил ракетку на землю, из-за чего та погнулась.

Кирьос после поражения Хачанову в четвертьфинале US Open сломал свою ракетку. Фото Reuters
Кирьос после поражения Хачанову в четвертьфинале US Open сломал свою ракетку.
Фото Reuters
Кирьос после поражения Хачанову в четвертьфинале US Open сломал свою ракетку. Фото Reuters
Кирьос после поражения Хачанову в четвертьфинале US Open сломал свою ракетку.
Фото Reuters
Кирьос после поражения Хачанову в четвертьфинале US Open сломал свою ракетку. Фото Reuters
Кирьос после поражения Хачанову в четвертьфинале US Open сломал свою ракетку.
Фото Reuters

В полуфинале турнира Хачанов сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Теннис
US Open
Карен Хачанов
Ник Кирьос
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