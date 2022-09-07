Кирьос сломал ракетку после поражения от Хачанова в четвертьфинале US Open

Австралиец Ник Кирьос после поражения россиянину Карену Хачанову в четвертьфинале US Open сломал свою ракетку, не сдержав эмоций.

26-летний россиянин победил Кирьоса со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. После игры австралиец бросил ракетку на землю, из-за чего та погнулась.

Кирьос после поражения Хачанову в четвертьфинале US Open сломал свою ракетку. Фото Reuters