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Сегодня, 15:10

Соперница Александровой бросила ракетку и чуть не попала в зрителей на трибунах

Карен Саркисян
Корреспондент
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Россиянка Екатерина Александрова проиграла румынке Ирине Бегу в матче второго круга «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 2 часа 35 минуты и завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:4 в пользу Бегу.

В третьем сете соперница российской теннисистки выкинула ракетку, которая отскочила в зрителей.

Судья остановил игру и вызвал на корт супервайзера. Румынская теннисистка получила предупреждение, но не была дисквалифицирована.

В третьем круге турнира Бегу встретится с Леолией Жанжан из Франции.

Roland Garros
Екатерина Александрова
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