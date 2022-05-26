Соперница Александровой бросила ракетку и чуть не попала в зрителей на трибунах
Россиянка Екатерина Александрова проиграла румынке Ирине Бегу в матче второго круга «Ролан Гаррос».
Встреча продолжалась 2 часа 35 минуты и завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:4 в пользу Бегу.
В третьем сете соперница российской теннисистки выкинула ракетку, которая отскочила в зрителей.
Судья остановил игру и вызвал на корт супервайзера. Румынская теннисистка получила предупреждение, но не была дисквалифицирована.
В третьем круге турнира Бегу встретится с Леолией Жанжан из Франции.
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