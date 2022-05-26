«Зачастую у него нет плана «Б»». Тарпищев назвал слабости в игре Рублева

Тарпищев считает, что у Рублева будет больше шансов победить Гарина, если в игре не будет перепадов

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева над аргентинцем Федерико Дельбонисом во втором круге «Ролан Гарроса» (6:3, 3:6, 6:2, 6:3).

«У него один теннис: теннис-агрессор. Он пытается за счет скорости сделать так, чтобы соперник перестал успевать. Чем больше скорость, тем сложнее подойти к мячу оппоненту. И он в этом преуспевает. В таком темпе играть сложно. У любого игрока должен быть план «Б». К примеру, я выхожу на корт и играю в свой любимый теннис и, если он не приносит успех, я должен сыграть в любой другой, который его принесет. И зачастую у Андрея нет плана «Б». Поэтому в тот теннис, в который играет он, сложно играть с первого до последнего очка. Нужно работать над различными вариациями, тогда будут победы, на «Больших шлемах» тоже», — сказал Тарпищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также президент ФТР поделился ожиданиями от предстоящей игры Андрея Рублева и Кристиана Гарина.

«Теннис будет такой же. Гарин — игрок цепкий и стабильный. Но темпом он может задавить. Главное, чтобы не было тех перепадов, которые при таком темпе неминуемо случаются. Чем меньше будет перепадов, тем больше шансов выиграть», — добавил Тарпищев.

24-летний Рублев обыграл аргентинца Федерико Дельбониса во втором круге «Ролан Гаррос» за 2 часа 26 минут. В следующем раунде седьмая ракетка мира встретится с чилийцем Кристианом Гариным.