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Анна Калинская снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Калинская не выступит на «Ролан Гаррос» — 2023. Теннисистка снялась с турнира «Большого шлема» из-за травмы.

«К сожалению, результаты МРТ после матча в Риме оказались не очень положительными. Мне нужно будет воздержаться от выступлений на корте пару недель. Это очень печально», — написала теннисистка в соцсети.

24-летняя Калинская в первом круге открытого чемпионата Франции должна была сыграет с американкой Эммой Наварро.

14 мая россиянка из-за травмы снялась с матча против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме.

Теннис
Roland Garros
Анна Калинская
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