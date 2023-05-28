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Сегодня, 10:00

Веснина заявила, что Медведев является одним из фаворитов «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина оценил перспективы Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» — 2023.

«В мужской сетке одним из фаворитов является Даня Медведев. Но он не номер один и сам это понимает. Прекрасно осознает, что грунт — не самое его любимое покрытие. И знает, что все будет зависеть от его соперников. Да, есть Алькарас, Циципас, Руне и Джокович. Но Даниил не перестает всех удивлять в этом сезоне. Когда от него меньше всего ожидают, он показывает свой лучший результат. Он справится! У него для этого все есть. Медведев — теннисист самого высокого класса и уровня. А такие спортсмены всегда перед собой ставят самые высокие цели. Для них недостаточно пройти в полуфинал. Только первое место!» — приводит слова Весниной Sport24.

В первом круге Медведев встретится с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлд. Матч пройдет 28 мая и начнется не ранее 12.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-05-28-vesnina-medvedev-yavlyayetsya-odnim-iz-favoritov-rolan-garros-no-on-ne-nomer-odin
Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
Елена Веснина
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