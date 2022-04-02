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Сегодня, 17:42

«Скорее поправляйся, Даниил!» «Ролан Гаррос» пожелал Медведеву здоровья

«Ролан Гаррос» пожелал российскому теннисисту Медведеву скорейшего выздоровления
Иван Шитик
Корреспондент
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В социальных сетях турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» отреагировали на новость о том, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев готовится к операции.

«Скорее поправляйся, Даниил!» — был опубликован пост в Twitter «Ролан Гаррос».

Грунтовый турнир «Большого шлема» пройдет во Франции с 22 мая по 5 июня.

Российский теннисист Даниил Медведев решил сделать операцию из-за проблем с грыжей. Предварительные сроки восстановления составляют от одного до двух месяцев.

Roland Garros
Даниил Медведев
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