«Скорее поправляйся, Даниил!» «Ролан Гаррос» пожелал Медведеву здоровья

В социальных сетях турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» отреагировали на новость о том, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев готовится к операции.

«Скорее поправляйся, Даниил!» — был опубликован пост в Twitter «Ролан Гаррос».

Грунтовый турнир «Большого шлема» пройдет во Франции с 22 мая по 5 июня.

Российский теннисист Даниил Медведев решил сделать операцию из-за проблем с грыжей. Предварительные сроки восстановления составляют от одного до двух месяцев.