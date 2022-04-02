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Сегодня, 16:10

Тарпищев: «Медведев спокойно может успеть восстановиться до Roland Garros»

Тарпищев оценил вероятность выступления Медведева на Roland Garros
Антон Иванов
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил вероятность выступления Даниила Медведева на Roland Garros.

«Дане категорически нельзя спешить с восстановлением от этой травмы. Сейчас главное — в спокойном темпе провести восстановление и набрать форму. Есть ли у него шансы успеть поправиться до Roland Garros? Конечно, они есть! Он точно пропустит пару «Мастерсов», но во Францию может спокойно успеть.
Думаю, что Джокович сможет создать себе небольшое преимущество в рейтинге. В этом нет ничего страшного, ведь это только начало сезона. Даня успеет нагнать Новака. Главное, не усугубить травму. Это самое страшное, что может произойти», — сказал Тарпищев.

Сегодня, 2 апреля Медведев сообщил, что пропустит от одного до двух месяцев, поскольку перенесет операцию из-за грыжи.

Roland Garros пройдет с 22 мая по 5 июня.

Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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