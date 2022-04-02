Тарпищев: «Медведев спокойно может успеть восстановиться до Roland Garros»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил вероятность выступления Даниила Медведева на Roland Garros.

«Дане категорически нельзя спешить с восстановлением от этой травмы. Сейчас главное — в спокойном темпе провести восстановление и набрать форму. Есть ли у него шансы успеть поправиться до Roland Garros? Конечно, они есть! Он точно пропустит пару «Мастерсов», но во Францию может спокойно успеть.

Думаю, что Джокович сможет создать себе небольшое преимущество в рейтинге. В этом нет ничего страшного, ведь это только начало сезона. Даня успеет нагнать Новака. Главное, не усугубить травму. Это самое страшное, что может произойти», — сказал Тарпищев.

Сегодня, 2 апреля Медведев сообщил, что пропустит от одного до двух месяцев, поскольку перенесет операцию из-за грыжи.

Roland Garros пройдет с 22 мая по 5 июня.