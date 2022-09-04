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4 сентября, 09:07

Рафаэль Надаль назвал лучшим матч против Гаске в третьем круге US Open

Виктория Кравченко
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Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выход в 1/8 финала US Open. В матче третьего круга он обыграл француза Ришара Гаске и продлил победную серию над ним до 18 поединков.

«Это мой лучший матч на турнире. Нужно продолжать прогрессировать. Это хорошая победа для меня, победа в трех сетах. Пережил все с позитивными чувствами. Без сомнения, я счастлив быть в четвертом раунде», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.

В 1/8 финала Надаль встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Теннис
Рафаэль Надаль
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