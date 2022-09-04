US Open, результаты матчей 3 сентября: Рублев победил Шаповалова, Надаль обыграл Гаске и другие
В субботу, 3 сентября, в Нью-Йорке состоялись матчи третьего круга US Open.
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл канадца Дениса Шаповалова, испанец Рафаэль Надаль победил Ришара Гаске.
3 сентября, суббота
Кэмерон Норри (Великобритания) — Хольгер Руне (Дания) — 7:5, 6:4, 6:1
Андрей Рублев (Россия) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7)
Карлос Алькарас (Испания) — Дженсон Бруксби (США) — 6:3, 6:3, 6:3
Марин Чилич (Хорватия) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 6:2, 7:5
Фрэнсис Тиафо (США) — Диего Шварцман (Аргентина) — 7:6 (9:7), 6:4, 6:4
Илья Ивашко (Белоруссия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:4, 3:6, 6:2, 6:3
4 сентября, воскресенье
Ришар Гаске (Франция) — Рафаэль Надаль (Испания) — 0:6, 1:6, 5:7
Янник Синнер (Италия) — Брэндон Накашима (США) — 3:6, 6:4, 6:1, 6:2
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