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US Open, расписание и результаты матчей 4 и 5 сентября: Медведев уступил Кирьосу, Рублев победил Норри и другие

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
В воскресенье и понедельник, 4 и 5 сентября, в Нью-Йорке проходят матчи 1/8 финала US Open.

Даниил Медведев уступил Нику Кирьосу, Карен Хачанов победил Пабло Карреньо Бусту, а Андрей Рублев обыграл Кэмерона Норри.

4 сентября, воскресенье

Маттео Берреттини (Италия, 13) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Корантен Муте (Франция, LL) — 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2

Карен Хачанов (Россия, 27) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 12) — 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3

5 сентября, понедельник

Ник Кирьос (Австралия, 23) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2

Андрей Рублев (Россия, 9) — Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — 6:4, 6:4, 6:4

Рафаэль Надаль (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США) — 4:6, 6:4, 4:6, 3:6

Илья Ивашко (Белоруссия) — Янник Синнер (Италия) — 3.15 мск

Марин Чилич (Хорватия) — Карлос Алькарас (Испания) — 4.00 мск

Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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