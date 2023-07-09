Пять российских теннисистов вышли во вторую неделю Уимблдона-2023

Пять российских теннисистов пробились во вторую неделю Уимблдона-2023 в одиночных мужском и женском разрядах.

У мужчин во вторую неделю вышли три представителя России: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин. Медведеву предстоит матч против чеха Иржи Легечки в четвертом круге, Сафиуллин сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале, а Рублев узнает своего соперника по четвертьфиналу после завершения матча Хуберт Хуркач (Польша, 17) — Новак Джокович (Сербия, 2).

У женщин во вторую неделю попали две российские теннисистки: Мирра Андреева и Екатерина Александрова. Андреева сыграет в четвертом круге против американки Мэдисон Кис, а Александрова — с белоруской Ариной Соболенко. Россиянки в случае победы в этих матчах встретятся друг с другом в четвертьфинале.

Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне.