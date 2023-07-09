Сафиуллин: «Пока не понял, что вышел в четвертьфинал, тем более на своем первом Уимблдоне»

Российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона. Сегодня, 9 июля, он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова — 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.

«Я пока не понял, что вышел в четвертьфинал, тем более на своем первом Уимблдоне. По ходу карьеры я мало играл на траве, поэтому очень рад, что это сделал, и, надеюсь, смогу добиться большего», — сказал Сафиуллин после матча.