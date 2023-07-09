Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:50

Сафиуллин: «Пока не понял, что вышел в четвертьфинал, тем более на своем первом Уимблдоне»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона. Сегодня, 9 июля, он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова — 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.

«Я пока не понял, что вышел в четвертьфинал, тем более на своем первом Уимблдоне. По ходу карьеры я мало играл на траве, поэтому очень рад, что это сделал, и, надеюсь, смогу добиться большего», — сказал Сафиуллин после матча.

Для россиянина это дебютный Уимблдон, до этого он играл в квалификации. В четвертьфинале турнира он сыграет с Янником Синнером.

Уимблдон
Роман Сафиуллин
1
Читайте также
«Думала, что проиграла жизнь». Откровения Медведевой в документальном фильме
Рублев обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Медведев пригрозил ответом в случае атаки на Смоленскую АЭС
Экс-глава НАТО допустил принятие Украины в альянс по частям
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев — о Джоковиче: «Почему я должен думать о его достижениях?»

Пять российских теннисистов вышли во вторую неделю Уимблдона-2023
Новости
RSS RSS
Все новости