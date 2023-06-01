Рыбакина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла чешку Линду Носкову во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 28 минут.
В третьем круге победительница Уимблдона-2022 сыграет с Сарой Соррибес Тормо (Испания), которая победила Петру Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:1.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Линда Носкова (Чехия) — 6:3, 6:3
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:1
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