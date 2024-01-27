Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 02:36

Познер — о победе Медведева: «Иметь такую выдержку, внешнее спокойствие и упрямство — совершенно поразительно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open. Российский теннисист проиграл первые два сета, однако смог выиграть — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«До начала матча Медведева я считал, что, скорее всего, победит Зверев. Он был на эмоциональном подъеме после того, как блестяще убрал Алькараса. И первые два сета подтвердили мои ожидания. То, что произошло потом, — я редко видел такое в теннисе. Иметь такую выдержку, внешнее спокойствие и упрямство — совершенно поразительно. Медведев — гигант, тут ничего не скажешь. Не знаю, какие у Дани шансы против Синнера, который тоже на подъеме после того, как он сегодня разнес Джоковича. Но то, что сделал Медведев в матче против Зверева — это геройство, если это слово можно употребить в отношении тенниса», — цитирует Sport24 Познера.

Финальный матч Australian Open, в котором Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-615402-ya-redko-videl-takoye-v-tennise-pozner-o-volevoy-pobede-medvedeva-nad-zverevym-v-polufinale-australian-open
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
0
Читайте также
Даниил Медведев оценил выход в финал Australian Open
Даниил Медведев оценил свои шансы в финале Australian Open
Путин призвал формировать российскую элиту из защитников своей страны
Белый дом раскритиковал действия губернатора Техаса по защите границы
Выживший при крушении Falcon 10 врач заявил, что Евсюкова была обнаружена мертвой
Медведев предрек США гражданскую войну и образование «Техасской Республики»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Тарпищев: «Нервная нагрузка у Медведева на этом Australian Open была сумасшедшая»
«Спартак» договорился с «Твенте» по переходу нападающего Угальде
«Рассчитываю получить хоть какое-то преимущество». Медведев перед финалом в Австралии
Победы Медведева — слава России за рубежом! И аргумент в пользу участия наших на Олимпиаде
Каливод: «Медведев победил Зверева за счет более агрессивной игры»
Первый тренер Медведева считает, что россиянин сумел сломить Зверева в полуфинале Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев: «Нервная нагрузка у Медведева на этом Australian Open была сумасшедшая»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости