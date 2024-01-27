Познер — о победе Медведева: «Иметь такую выдержку, внешнее спокойствие и упрямство — совершенно поразительно»

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open. Российский теннисист проиграл первые два сета, однако смог выиграть — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«До начала матча Медведева я считал, что, скорее всего, победит Зверев. Он был на эмоциональном подъеме после того, как блестяще убрал Алькараса. И первые два сета подтвердили мои ожидания. То, что произошло потом, — я редко видел такое в теннисе. Иметь такую выдержку, внешнее спокойствие и упрямство — совершенно поразительно. Медведев — гигант, тут ничего не скажешь. Не знаю, какие у Дани шансы против Синнера, который тоже на подъеме после того, как он сегодня разнес Джоковича. Но то, что сделал Медведев в матче против Зверева — это геройство, если это слово можно употребить в отношении тенниса», — цитирует Sport24 Познера.

Финальный матч Australian Open, в котором Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.