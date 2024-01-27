Тарпищев: «Нервная нагрузка у Медведева на этом Australian Open была сумасшедшая»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что россиянину Даниилу Медведеву будет сложно восстановиться к финальному матчу Australian Open против итальянца Янника Синнера. В полуфинале российский теннисист обыграл немца Александра Зверева

«Оба уставшие были, и Медведев начал хуже, внимание прыгало. Вработался к третьему сету, в начале [матча] у него катастрофа была совсем. То, что выиграл, — это случай. Особенно четвертый сет. Но похвалить можно, что бился до конца. Но настораживает, что наш уже сыграл там почти двадцать один с половиной час, нервная нагрузка была сумасшедшая. Конечно, если думать о будущем, восстановиться сложно после такого», — цитирует ТАСС Тарпищева.

Финальный матч Australian Open состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.