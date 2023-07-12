Пивоварова призналась, что ее удивляет мудрость 16-летней Андреевой

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова назвала феноменальным выступление 16-летней Мирры Андреевой на Умблдоне.

«Оцениваю выступление Мирры как феноменальное. Я восторгаюсь этой девочкой, тем, как спокойно она играет, как уверенно ставит перед собой большие цели, как высоко поднимает планку. Спасибо ей за то, что так радует нас своей игрой и в то же время своей мудростью. Потому что в 16 лет так уверенно смотреться на корте в плане психологии, ее подхода, — это удивляет больше, чем ее игра. Она очень стабильно держится», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

В матче четвертого круга Уимблдона 16-летняя спортсменка проиграла американке Мэдисон Кис — 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.