Пивоварова поблагодарила Медведева, Рублева и Сафиуллина за рекорд Уимблдона

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила достижение российских теннисистов на Уимблдоне: впервые в истории страны сразу три игрока вышли в четвертьфинал этого турнира — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин.

«Я, безусловно, рада была видеть всех ребят в 1/4 финала Уимблдона. Всегда приятно видеть, что у нас такое количество талантливых парней, которые тянутся друг за другом, один обходит другого, но они двигаются все вместе. И еще приятнее смотреть, что все они между собой хорошо общаются и дружат. Я очень тепло отношусь к этим игрокам и благодарна за высочайший уровень тенниса, который они демонстрируют, радуя нас. Считаю ли я нынешнюю эпоху в мужском теннисе России лучшей в истории? Сложно сравнивать. Мне нравилась эпоха Марата Сафина и Евгения Кафельникова, когда Марат в 20 лет выигрывал турнир «Большого шлема». Все эпохи хороши, когда у нас есть ребята, которые могут играть на высочайшем уровне. И когда их много, это очень приятно. Спасибо им большое за такой теннис и за то, что они борются каждый матч», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Рублев проиграл свой четвертьфинальный матч Новаку Джоковичу (6:4, 1:6, 4:6, 3:6), а Сафиуллин уступил Яннику Синнеру (4:6, 6:3, 2:6, 2:6).

На данный момент счет в матче Медведев — Юбэнкс 6:4, 1:6, 4:6, 1:0.