Павлюченкова высказалась о своем выступлении на US Open
20:43
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в Twitter высказалась о своем выступлении на US Open. Девушка проиграла в 1/8 финала Каролине Плишковой и закончила выступление в турнире.
«Невероятные дни в Нью-Йорке на Открытом чемпионате США. Всем спасибо! В следующем году увидимся. Отдельное спасибо моему физио и друзьям за поддержку в эти сложные времена, когда рядом со мной не было брата тренера», — написала Павлюченкова.
Читайте также
Россия закончила групповой этап безжалостным разгромом. Впереди плей-офф, первый соперник — Украина или Сербия
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю