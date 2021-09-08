Павлюченкова высказалась о своем выступлении на US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в Twitter высказалась о своем выступлении на US Open. Девушка проиграла в 1/8 финала Каролине Плишковой и закончила выступление в турнире.

«Невероятные дни в Нью-Йорке на Открытом чемпионате США. Всем спасибо! В следующем году увидимся. Отдельное спасибо моему физио и друзьям за поддержку в эти сложные времена, когда рядом со мной не было брата тренера», — написала Павлюченкова.