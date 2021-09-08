Медведев: «Меня не волнует, здесь ли Роджер или Рафа. Я хочу выиграть турнир»
14:12
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал отсутствие швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля на US Open.
«Когда они были помоложе, они всегда были в полуфинале, стояли в четверке сильнейших, поэтому не могли встретиться друг с другом до полуфиналов, и почти на всех «Больших шлемах» они туда доходили. Они занимали все эти места, просто потому что они величайшие в истории тенниса. Они потрясающие игроки. Но на этом US Open они травмированы.
Я рад, что мне удалось дойти до трех полуфиналов US Open подряд и не чувствую другой атмосферы. Меня не волнует, здесь ли Роджер или Рафа. Я хочу выиграть турнир», — сказал Медведев на пресс-конференции.
В 1/2 финала US Open Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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