Павлюченкова вышла во второй круг US Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге US Open обыграла Фиону Кроули со счетом 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 32-летней россиянки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
Во втором круге Павлюченкова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Фиона Кроули (США, Q) — 6:2, 6:4
US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»
Новости