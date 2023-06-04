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Сегодня, 15:21

Павлюченкова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» после волевой победы над Мертенс

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Теннисистка Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Россиянка Анастасия Павлюченкова в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» в трех сетах обыграла бельгийку Элисе Мертенс. Встреча продолжалась больше трех часов.

Для Павлюченковой это третья подряд волевая победа на турнире в Париже.

Россиянка уступила в первом сете, выиграла второй на тай-брейке, а в третьем реализовала матч-пойнт на подаче Мертенс.

В четвертьфинале Павлюченкова встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2023/11/35/
Roland Garros
Анастасия Павлюченкова
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