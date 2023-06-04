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Сегодня, 15:11

На «Ролан Гаррос» дисквалифицировали женскую пару из-за попадания мяча в голову болгерл

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мяч летит в голову болгерл.

Японка Мию Като и индонезийка Алдила Сутджиади получили дисквалификацию по ходу матча с чешкой Мари Боузковой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде.

При счете 6:7 (1:7), 3:1 Като отбросила мяч и попала в голову болгерл, девочка заплакала.

Болгерл плачет.

После этого судья принял решение дисквалифицировать пару. В итоге японская теннисистка расплакалась.

Мию Като плачет после дисквалификации.
Теннис
Roland Garros
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