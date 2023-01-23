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Сегодня, 04:38

Соболенко победила Бенчич и прошла в четвертьфинал Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
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Арина Соболенко.
Фото AFP

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open.

В четвертом круге спортсменка обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии в двух сетах — 7:5, 6:2

В четвертьфинале соперницей Соболенко станет победитель матча Донна Векич (Хорватия) — Линда Фрухвиртова (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — 7:5, 6:2

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Белинда Бенчич
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