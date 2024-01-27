Открытый чемпионат Австралии: где и как смотреть финал Australian Open в России
Медведев сыграет с Синнером в финале Australian Open 28 января
Открытый чемпионат Австралии-2024 стартовал 14 января, женский финал состоится 27 января, а мужской — 28 января.
В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке). Также видеотрансляции доступны по платной подписке на платформу EurosportPlayer. Бесплатно нелегально смотреть игры можно в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».
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