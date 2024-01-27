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Сегодня, 10:30

Открытый чемпионат Австралии: где и как смотреть финал Australian Open в России

Медведев сыграет с Синнером в финале Australian Open 28 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Янник Синнер.
Фото AFP

Открытый чемпионат Австралии-2024 стартовал 14 января, женский финал состоится 27 января, а мужской — 28 января.

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке). Также видеотрансляции доступны по платной подписке на платформу EurosportPlayer. Бесплатно нелегально смотреть игры можно в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игровых дней и финальных матчей Australian Open-2024.

Сетки турнира, расписание и результаты встреч мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и Australian Open на сайте «СЭ».

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
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