Открытый чемпионат Австралии: где и как смотреть финал Australian Open в России

Открытый чемпионат Австралии-2024 стартовал 14 января, женский финал состоится 27 января, а мужской — 28 января.

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке). Также видеотрансляции доступны по платной подписке на платформу EurosportPlayer. Бесплатно нелегально смотреть игры можно в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».