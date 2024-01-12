Открытый чемпионат Австралии 2024: фавориты турнира у мужчин

С 14 по 28 января состоится Australian Open 2024 в Мельбурне. Публикуем, кто является фаворитом турнира среди мужчин.

Первая ракетка мира Новак Джокович — действующий чемпион Australian Open. Однако в этом году он приехал в Австралию с травмой запястья, которая повлияла на подготовку к турниру. Ранее такое уже было, но это не мешало ему защитить титул.

«Последние два раза — в 2021-м и 2023-м — я травмировался прямо перед Australian Open и смог выиграть оба «Шлема», — рассказал Джокович на пресс-конференции.

Ему составят конкуренцию остальные игроки из топ-10. Это Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Янник Синнер, Андрей Рублев, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Хольге Руне, Хуберт Хуркач, Алекс де Минаур.

Россиянин Андрей Рублев в начале января одержал победу на турнире ATP в Гонконге. Ожидается, что данный успех придаст спортсмену уверенности перед Australian Open.

Мнение букмекеров о фаворитах Australian Open-2024

Букмекеры называют фаворитом Новака Джоковича. Представитель Сербии побеждал на Открытом чемпионате Австралии рекордные десять раз. В последние 10 лет он проигрывал в Мельбурне лишь три раза.

Мнение экспертов о фаворитах Australian Open-2024

Советская теннисистка Ольга Морозова назвала фаворитов Australian Open-2024.

«Можно лишь выделить Джоковича, Медведева, Синнера, Алькараса — и дальше по списку. Зверев неплохо сейчас играет, но он «наелся» на United Cup, где играл много матчей и заканчивал в два часа ночи. У Саши есть неделя на восстановление, он вошел в форму, которая у него была до травмы, полученной на «Ролан Гаррос» в 2022 году. Технически Зверев намного лучше стал играть. Они вместе с отцом, которого я очень хорошо знаю, идут правильной дорогой», — цитирует Морозову «Матч ТВ».