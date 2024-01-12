Тарпищев рассказал, что нужно Медведеву для хорошего выступления на Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Даниилу Медведеву надо пройти два-три круга на Australian Open, чтобы показать хорошее выступление.

«Первый круг у Рублева и Медведева щадящий. Даня, если пройдет два-три круга, вработается и сможет хорошо выступить. Вопрос в том, что он не играл до Australian Open. Поэтому лучше бы ему было сыграть в каком-нибудь турнире, чтобы вработаться. Не знаю, почему он не играл, может была какая причина», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Первая ракетка России Медведев в первом круге сыграет с французом Теренсом Атманом. Андрей Рублев встретится с бразильцем Тьяго Уайлдом.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.