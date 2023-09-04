Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:04

Остапенко высказалась о победе над Свентек

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала победу над Игой Свенток из Польши (6:3, 3:6, 1:6) в 1/8 финала US Open.

«Я всегда жду тяжелой борьбы с Игой. Я знала, что нужно играть агрессивно, потому что она это не любит. В третьем сете я больше входила в корт, лучше подавала. Она отличная теннисистка, очень стабильная, особенно в последние несколько лет. Но я знала, что на ней будет давление, потому что она первая ракетка мира. По-моему, из-за поражения она потеряет первую строчку. Я просто пыталась сделать ей сложно, играть в свой теннис и бороться до последнего очка», — приводит слова Остапенко wtatennis.com.

В четвертьфинале Остапенко встретится с американкой Кори Гауфф.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/3670473/ostapenko-ends-no-1-swiatek-s-us-open-title-defense-faces-gauff
Теннис
US Open
Елена Остапенко
Ига Свентек
0
Читайте также
«Футбол отстранили на 10 лет, хоккей — на 7». Разбираем громкое заявление Сергея Федорова
«Хочу помочь «Динамо» снять проклятие жены Севидова!» Михаил Лихачев — об объятиях Марадоны, автографе Яшина и зарплате чемпиона мира
Авиация ЧФ уничтожила 4 военных катера с боевиками ВСУ в Черном море
Корабль Crew Dragon-6 с космонавтом «Роскосмоса» вернулся на Землю
Американский политолог назвал Умерова марионеткой Вашингтона и Лондона
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свентек уступила с Остапенко, Гауфф победила Возняцки в 1/8 финала US Open: матчи 3 сентября
Новости
RSS RSS
Все новости