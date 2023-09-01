Остапенко сыграет со Свентек в четвертом круге US Open

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла американку Бернарду Перу в третьем круге US Open-2023.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 48 минут.

21-я ракетка мира Остапенко 3 раза подала навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету 73-й ракетки мира Перу 4 эйса, 8 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертом круге турнира «Большого шлема» Остапенко сыграет с полькой Игой Свентек. Счет в личных встречах 3-0 в пользу латвийской теннисистки.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Остапенко (Латвия, 20) — Бернарда Пера (США) — 4:6, 6:3, 6:3