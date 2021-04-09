Организаторы турниров в Мадриде и Риме не планируют менять даты соревнований из-за переноса Roland Garros

Организаторы турниров в Мадриде и Риме не планируют менять даты проведения соревнований из-за переноса Открытого чемпионата Франции, сообщает Tennis Head 9 апреля.

В настоящее время в графике турниры следуют друг за другом: соревнования в Мадриде стартуют 2 мая, а в Риме — 9 мая.

Организаторам турнира в Риме было предложено начать турнир 17 мая, чтобы дать игрокам неделю отдыха между ними. Однако они утверждают, что площадка для проведения соревнований будет занята в эти даты.