Организаторы турниров в Мадриде и Риме не планируют менять даты соревнований из-за переноса Roland Garros
20:57
Организаторы турниров в Мадриде и Риме не планируют менять даты проведения соревнований из-за переноса Открытого чемпионата Франции, сообщает Tennis Head 9 апреля.
В настоящее время в графике турниры следуют друг за другом: соревнования в Мадриде стартуют 2 мая, а в Риме — 9 мая.
Организаторам турнира в Риме было предложено начать турнир 17 мая, чтобы дать игрокам неделю отдыха между ними. Однако они утверждают, что площадка для проведения соревнований будет занята в эти даты.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...