Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Организаторы турниров в Мадриде и Риме не планируют менять даты соревнований из-за переноса Roland Garros

20:57

Организаторы турниров в Мадриде и Риме не планируют менять даты проведения соревнований из-за переноса Открытого чемпионата Франции, сообщает Tennis Head 9 апреля.

В настоящее время в графике турниры следуют друг за другом: соревнования в Мадриде стартуют 2 мая, а в Риме — 9 мая.

Организаторам турнира в Риме было предложено начать турнир 17 мая, чтобы дать игрокам неделю отдыха между ними. Однако они утверждают, что площадка для проведения соревнований будет занята в эти даты.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...