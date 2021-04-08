Тренер Карацева заявил, что перенос Roland Garros поможет теннисисту лучше подготовиться к турниру

Тренер теннисиста Аслана Карацева, Егор Яцык заявил, что перенос Roland Garros поможет спортсмену еще лучше подготовиться к турниру «Большого шлема».

«Не думаю, что это решение повлияет на его подготовку, старт перенесен для всех, так что будем готовиться в штатном режиме. Ничего страшного, неделя — это небольшой срок. Ничего не меняем, это даже хорошо — будет чуть больше времени «вкатиться на гору», — приводит ТАСС слова Яцыка.

В конце марта Карацев выиграл свой первый титул ATP, обыграв в финале турнира в Дубае (ОАЭ) теннисиста из ЮАР Ллойда Харриса. 27-летний Карацев дебютировал в основной сетке турниров «Большого шлема» в январе 2021 года на Australian Open, где смог дойти до полуфинала.

Сегодня, 8 апреля стало известно, что старт Roland Garros перенесен. Изначально турнир планировалось провести с 17 мая по 6 июня. Новые сроки проведения соревнования — с 24 мая по 13 июня. Квалификационная сетка стартует 24 мая, основная сетка — с 30 мая.