Медведев не видит смысла в переносе Roland Garros

Российский теннисист Даниил Медведев 11 апреля в интервью Tennis Majors высказал свое мнение о переносе Roland Garros на неделю.

«Честно говоря, я увидился, когда об этом узнал. Вот что изменится, если провести турнир на неделю позже? Речь о коронавирусе, я не уверен, что это что-то поменяет. Как будто, если перенести турнир на неделю, коронавирус за это время испарится и всем будет удобно. Сейчас слишком много правил, иногда должны быть какие-то исключения», — заявил Медведев.

Изначально турнир во Франции должен был пройти с 17 мая по 6 июня. Новые сроки проведения соревнования — с 24 мая по 13 июня. Квалификационная сетка стартует 24 мая, основная сетка — с 30 мая. Организаторы соревнования перенесли турнир в надежде на послабление ограничений численности участников массовых мероприятий на фоне пандемии коронавируса, которое должно позволить принять большее число зрителей.