Определился соперник Медведева по третьему кругу Уимблдона
22:16
Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по третьему кругу Уимблдона.
Медведеву предстоит встретиться с хорватом Марином Чиличем, который во втором круге обыграл француза Бенжамена Бонзи.
Матч запланирован на 2 июля. Предварительное время начала встречи — 13.00 (мск).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Марин Чилич (Хорватия, 32) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q) — 6:4, 3:6, 6:3, 7:6 (7:5)
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