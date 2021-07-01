Определился соперник Медведева по третьему кругу Уимблдона

Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по третьему кругу Уимблдона.

Медведеву предстоит встретиться с хорватом Марином Чиличем, который во втором круге обыграл француза Бенжамена Бонзи.

Матч запланирован на 2 июля. Предварительное время начала встречи — 13.00 (мск).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Марин Чилич (Хорватия, 32) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q) — 6:4, 3:6, 6:3, 7:6 (7:5)