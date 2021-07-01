Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Определился соперник Медведева по третьему кругу Уимблдона

22:16
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
Теги:

Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по третьему кругу Уимблдона.

Медведеву предстоит встретиться с хорватом Марином Чиличем, который во втором круге обыграл француза Бенжамена Бонзи.

Матч запланирован на 2 июля. Предварительное время начала встречи — 13.00 (мск).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Марин Чилич (Хорватия, 32) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q) — 6:4, 3:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Остапенко сыграет с Касаткиной во втором круге Уимблдона
Россия vs Украина: наш состав и дешевле, и слабее
РЕН ТВ покажет бой Макгрегора с Порье в прямом эфире
Вагабов — о покушении на него: «Все живы и здоровы. Машину поцарапали только»
vs
1
Офсайд