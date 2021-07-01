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Грачева и Калашникова сыграют во втором круге парного турнира Уимблдона

22:54
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Российская теннисистка Варвара Грачева и Оксана Калашникова из Грузии прошли во второй круг Уимблдона.

В первом круге они обыграли Наикту Бэйнс и Саманту Маррей из Великобритании со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В следующем раунде Грачева и Калашникова сыграют с Зариной Дияс и Анастасией Родионовой (Казахстан/Австралия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Варвара Грачева/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — Наикта Бэйнс/Саманта Маррей (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4

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