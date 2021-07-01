Азаренко проиграла Кирсте во втором круге Уимблдона
22:10
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вылетела с Уимблдона.
Во втором круге турнира Азаренко проиграла Соране Кирсте из Румынии.
В третьем круге Уимблдона Кирстя сыграет с Эммой Радукану (Великобритания), которая победила Маркету Вондроушову (Чехия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Сорана Кирстя (Румыния) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4
Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:2, 6:4
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