Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Азаренко проиграла Кирсте во втором круге Уимблдона

22:10
Теги:

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вылетела с Уимблдона.

Во втором круге турнира Азаренко проиграла Соране Кирсте из Румынии.

В третьем круге Уимблдона Кирстя сыграет с Эммой Радукану (Великобритания), которая победила Маркету Вондроушову (Чехия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:2, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Кто может сменить Черчесова в сборной России? Тедеско, Адвокат, Семак или Карпин
Подруга девочки, зарезавшей школьника в Братске: Не могу прийти в себя
В центре «Вектор» рассказали об особенностях вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
Почему обычная болезнь обернулась комой для МакSим
vs
0
Офсайд