Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:11

Ольховский считает Хуркача опасным соперником для Медведева

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии с португальцем Нуну Боржешом.

«Считаю, что Даня немного расслабился в этом матче, не было необходимого напряжения. Для него все шло хорошо: 2:0 по сетам, 5:3, своя подача — и, возможно, немного потерял концентрацию. Обидный срыв, который может стать определенным звоночком. Не хотелось бы, чтобы это продолжилось», — цитирует Ольховского RT.

Он также поделился ожиданиями от следующей игры Медведева с поляком Хубертом Хуркачем.

«Хуркач — опасный соперник, и именно с ним Даниилу нельзя допускать таких срывов, как с Боргасом. Поляк хорошо подает и в целом может показывать очень мощный и красивый теннис. С ним надо цепко играть за каждое очко», — добавил Ольховский.

Матч между Медведевым и Хуркачем пройдет 24 января. 27-летний россиянин является победителем Открытого чемпионата США-2021, Итогового турнира ATP-2020 и 20 турниров ATP в одиночном разряде.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1261502-olhovskii-hurkach-sopernik-medvedev
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
1
Читайте также
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Медведев рассказал о своей игре на Открытом чемпионате Австралии
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Матчи Рублева, Джоковича и Соболенко. Онлайн-трансляция Australian Open 23 января
Зверев — о своем состоянии перед матчем с Алькарасом: «Я устал, но не мертв»
Янчук считает, что Медведев не оставил шансов Боржешу
Брат Калинской: «Анна живет своей мечтой и стремится выиграть Australian Open»
Чесноков: «Рублеву мало одного дня, чтобы нормально восстановиться после игры с Де Минауром»
Джокович — о Медведеве: «Это человек с правильными ценностями»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зверев — о своем состоянии перед матчем с Алькарасом: «Я устал, но не мертв»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости