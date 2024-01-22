Ольховский считает Хуркача опасным соперником для Медведева

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии с португальцем Нуну Боржешом.

«Считаю, что Даня немного расслабился в этом матче, не было необходимого напряжения. Для него все шло хорошо: 2:0 по сетам, 5:3, своя подача — и, возможно, немного потерял концентрацию. Обидный срыв, который может стать определенным звоночком. Не хотелось бы, чтобы это продолжилось», — цитирует Ольховского RT.

Он также поделился ожиданиями от следующей игры Медведева с поляком Хубертом Хуркачем.

«Хуркач — опасный соперник, и именно с ним Даниилу нельзя допускать таких срывов, как с Боргасом. Поляк хорошо подает и в целом может показывать очень мощный и красивый теннис. С ним надо цепко играть за каждое очко», — добавил Ольховский.

Матч между Медведевым и Хуркачем пройдет 24 января. 27-летний россиянин является победителем Открытого чемпионата США-2021, Итогового турнира ATP-2020 и 20 турниров ATP в одиночном разряде.