Зверев — о своем состоянии перед матчем с Алькарасом: «Я устал, но не мертв»

Немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на слова испанца Карлоса Алькараса об их предстоящей встрече на Открытом чемпионате Австралии.

Ранее вторая ракетка мира отметил, что немцу будет тяжело выстоять против него на фоне усталости после предыдущих пятисетовых матчей.

«Конечно, если ты играешь меньше, чем пять сетов, то ты свежее, но я чувствую себя нормально. Мое состояние не похоже на то, которое было на US Open. Там я ощущал себя физически истощенным, практически мертвым. Конечно, я устал, потому что играл пять сетов в двух из трех последних матчей, но я не мертв. Я не полностью измотан», — приводит Sportskeeda слова теннисиста.

Матч Зверева и Алькараса в рамках четвертьфинала Australian Open пройдет 24 января.