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Сегодня, 02:38

Ольховский считает, что в матче Джоковича против Синнера нет фаворита

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Янником Синнером.

«Не будет фаворита, и я даже допускаю, что у Синнера есть шанс победить Джоковича при такой игре. Но проигранные Джоковичем сеты не будут иметь никакого значения. Новый матч — это новый матч. Соперники, на мой взгляд, покажут очень хороший теннис», — цитирует «Газета.Ru» Ольховского.

Матч Джокович — Синнер состоится в пятницу, 26 января. Начало — 4.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/23/22176403.shtml?updated
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Янник Синнер
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