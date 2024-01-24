Ольховский считает, что в матче Джоковича против Синнера нет фаворита

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Янником Синнером.

«Не будет фаворита, и я даже допускаю, что у Синнера есть шанс победить Джоковича при такой игре. Но проигранные Джоковичем сеты не будут иметь никакого значения. Новый матч — это новый матч. Соперники, на мой взгляд, покажут очень хороший теннис», — цитирует «Газета.Ru» Ольховского.

Матч Джокович — Синнер состоится в пятницу, 26 января. Начало — 4.00 по московскому времени.