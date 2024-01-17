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Сегодня, 00:43

Ольховский поделился мнением о предстоящем матче Рублева во втором круге Australian Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем матче Андрея Рублева во втором круге Australian Open.

««Не думаю, что сыгранные пять сетов в первом круге повлияют на состояние Рублева в игре против Юбенкса. На мой взгляд против Юбенкса будет полегче, чем в первом круге. Подача Юбенкса? Есть такой психологический момент, что если игрок уверен, что сильнее соперника в розыгрыше, то он может где-то рискнуть в обмене ударами, где-то дождаться вторую подачу и взять свое. Я надеюсь, что Андрей сыграет лучше, чем в первом круге и покажет свой уровень», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Рублев встретится с американцем Кристофером Юбенксом в матче второго круга Australian Open утром 17 января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-protiv-yubenksa-rublevu-budet-polegche-chem-v-pervom-kruge/
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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