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Сегодня, 22:30

Ольховский отметил уверенность Карацева на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил игру российского теннисиста Аслана Карацева на «Ролан Гаррос».

«Карацев сегодня хорошо играл, в его действиях чувствуется уверенность. Сегодня он переиграл своего соперника за чет более острой и активной игры. Аслан сейчас находится в хорошей форме, а когда в нем присутствует уверенность, это очень опасный соперник. Я думаю, если он продолжит так играть, может далеко зайти», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В матче первого круга Открытого чемпионата Франции Карацев обыграл австралийца Алексея Попырина. Его следующим соперником станет Фрэнсис Тиафо из США. Матч между россиянином и американцем состоится 31 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/17872863
Теннис
Roland Garros
Андрей Ольховский
Аслан Карацев
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