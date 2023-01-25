Ольховский: «У Хачанова хорошие шансы обыграть Циципаса и пройти в финал Australian Open»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил шансы Карена Хачанова в полуфинальном матче Australian Open против грека Стефаноса Циципаса.

«Я считаю, что у Хачанова хорошие шансы обыграть Циципаса и пройти в финал, — цитирует Metaratings.ru Ольховского. — Этот соперник Карену по силам, главное показать хорошую игру. Стефанос сейчас в хорошей форме и Хачанов тоже, поэтому игра будет очень интересной».

Матч между Хачановым и Циципасом пройдет в пятницу, 27 января, начало — в 06.30 по московскому времени.